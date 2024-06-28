Fenerbahçe'den Avusturya'ya gitti!

Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki Efekan Karayazı, Avusturya'nın yolunu tuttu. Avusturya II ekibi Floridsdorfer AC, Fenerbahçe'den Efekan Karayazı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
TRANSFER SONRASI AÇIKLAMA
19 yaşındaki futbolcu, transferinin ardından, "Gelecek sezon burada kendimi gösterme fırsatı bulacağım için çok mutluyum. Bu transfer, kendimi daha da geliştirmem ve yeni bir ortamda yeteneklerimi göstermek için büyük bir şans. Yeni arkadaşlarımı tanımayı ve forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Orta sahada forma giyen Efekan Karayazı, Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda geçen sezon 17 maçta süre buldu. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki Efekan Karayazı, Avusturya'nın yolunu tuttu. Avusturya II ekibi Floridsdorfer AC, Fenerbahçe'den Efekan Karayazı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
TRANSFER SONRASI AÇIKLAMA
19 yaşındaki futbolcu, transferinin ardından, "Gelecek sezon burada kendimi gösterme fırsatı bulacağım için çok mutluyum. Bu transfer, kendimi daha da geliştirmem ve yeni bir ortamda yeteneklerimi göstermek için büyük bir şans. Yeni arkadaşlarımı tanımayı ve forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Orta sahada forma giyen Efekan Karayazı, Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda geçen sezon 17 maçta süre buldu. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı.
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