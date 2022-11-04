Fenerbahçe'den Avrupa'da rekor!

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı.



Sarı lacivertli takım bu maçla birlikte Avrupa'da rekor kırdı. Fenerbahçe Kulübü Avrupa'da oynadığı son 10 maçta yenilmeyerek kulüp rekoru kırdı. Söz konusu maçlarda Jorge Jesus'un öğrencileri 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.



Son 6 deplasman maçını kaybetmeyen sarı lacivertli takım, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı.



Ayrıca Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa Ligi grup aşamasından namağlup çıkmayı başardı.



