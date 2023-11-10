Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk

Bu sezon Avrupa'da toplamda 10 maça çıkan Fenerbahçe ilk defa bir devreye yenik durumda girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk
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10 Kasım 2023 02:09
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında ilk kez bir mücadelede soyunma odasına mağlup gitti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa'da bu sezon daha önce çıktığı 9 müsabakanın 5'inde devre arasına beraberlik, 4'ünde ise galip girmişti.

İşte o karşılaşmaların ilk yarıları:

Fenerbahçe 2-0 Zimbru

Zimbru 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Maribor

Maribor 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Twente

Twente 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Nordsjaelland

Spartak Trnava 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Ludogorets

Ludogorets 1-0 Fenerbahçe

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