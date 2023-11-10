Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında ilk kez bir mücadelede soyunma odasına mağlup gitti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa'da bu sezon daha önce çıktığı 9 müsabakanın 5'inde devre arasına beraberlik, 4'ünde ise galip girmişti.
İşte o karşılaşmaların ilk yarıları:
Fenerbahçe 2-0 Zimbru
Zimbru 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Maribor
Maribor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Twente
Twente 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Nordsjaelland
Spartak Trnava 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Ludogorets
Ludogorets 1-0 Fenerbahçe
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa'da bu sezon daha önce çıktığı 9 müsabakanın 5'inde devre arasına beraberlik, 4'ünde ise galip girmişti.
İşte o karşılaşmaların ilk yarıları:
Fenerbahçe 2-0 Zimbru
Zimbru 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Maribor
Maribor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Twente
Twente 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Nordsjaelland
Spartak Trnava 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Ludogorets
Ludogorets 1-0 Fenerbahçe
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