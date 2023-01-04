Fenerbahçe'den Avrupa'da 50 sayı fark

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Polonya ekibi BC Polkowice'yi 111-61 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. BC Polkowice ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ariadna Chueca Moreno (İspanya), Alexandra Stan (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 4, Iagupova 13, McBride 17, Meesseman 25, Stewart 14, Sabally 17, Djordjevic 5, Alperi Onar 6, Raca 8, Elif İstanbulluoğlu, Manolya Kurtulmuş 2
BC Polkowice: Friskovec 16, Gajda 6, Wheeler 13, Mavunga 11, Spanou 7, Banaszak 1, Telenga 4, Puter 3
1. Periyot: 31-20
Devre: 63-35
3. Periyot: 85-45
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. BC Polkowice ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ariadna Chueca Moreno (İspanya), Alexandra Stan (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 4, Iagupova 13, McBride 17, Meesseman 25, Stewart 14, Sabally 17, Djordjevic 5, Alperi Onar 6, Raca 8, Elif İstanbulluoğlu, Manolya Kurtulmuş 2
BC Polkowice: Friskovec 16, Gajda 6, Wheeler 13, Mavunga 11, Spanou 7, Banaszak 1, Telenga 4, Puter 3
1. Periyot: 31-20
Devre: 63-35
3. Periyot: 85-45
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