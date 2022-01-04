Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı

Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı ara transferde kadrosuna kaliteli bir forvet katarak gidermek isteyen Fenerbahçe için Rus basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Zenit'te forma giyen 33 yaşındaki yıldız golcü Artem Dzyuba ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı
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04 Ocak 2022 09:18
Kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen ve Vedat Muriqi + Luuk de Jong ile ilgilenen Fenerbahçe için Rusya'da bomba bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu bildirildi.

Rus basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Dzyuba'nın artık Rusya'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, taliplilerinden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

ÇOK KARLI BİR TEKLİF ALDI

2018'den bu yana Zenit'te forma giyen Dzyuba'nın yeni bir heyecan istediği ayrıca Fenerbahçe'de kendini tekrar kanıtlayıp Rus Milli Takımı'nın teknik direktörü Valeriy Karpin'den formasını geri almayı hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba'ya çok karlı bir sözleşme teklif ettiği de dile getirildi. Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba bu sezon forma giydiği 24 maçta 10 kez fileleri sarstı. 1.96 boyundaki oyuncu 9 tane de asist gerçekleştirdi.


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