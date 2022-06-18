Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte futbol direktörlüğü görevine getirilen Mario Branco, Rus basınına konuştu.



Branco, transferde adı Fenerbahçe ile geçen Artem Dzyuba ile ilgilenmediklerini söyledi.



46 yaşındaki Portekizli futbol adamı açıklamasında, "Artem Dzyuba ya da başka bir forvet oyuncusuyla pazarlık yapmıyoruz" dedi.



Sarı-lacivertlilerin, son olarak Zenit forması giyen Dzyuba ile temasa geçtiği öne sürülmüştü.



Geçen sezon Zenit ile 39 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki golcü futbolcu, 13 gol atarken, takım arkadaşlarına da 7 gol pası verdi.





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