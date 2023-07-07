Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı!

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı!
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07 Temmuz 2023 13:59
Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler paylaşımı yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, Real Madrid'in paylaşımını alıntılayarak İspanyolca bir cevap verdi.

Fenerbahçe verdiği yanıtta, "Ardamız'a iyi bakın" ifadelerini kullandı.

Sarı laciverlilerin bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

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