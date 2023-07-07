Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı!

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler paylaşımı yaptı.
Sarı lacivertli kulüp, Real Madrid'in paylaşımını alıntılayarak İspanyolca bir cevap verdi.
Fenerbahçe verdiği yanıtta, "Ardamız'a iyi bakın" ifadelerini kullandı.
Sarı laciverlilerin bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni aldı.
Sarı lacivertli kulüp, Real Madrid'in paylaşımını alıntılayarak İspanyolca bir cevap verdi.
Fenerbahçe verdiği yanıtta, "Ardamız'a iyi bakın" ifadelerini kullandı.
Sarı laciverlilerin bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni aldı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e: "Ardamız'a iyi bakın" https://t.co/DLiBWKsYuD
— Sporx (@sporx) July 7, 2023