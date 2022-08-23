Fenerbahçe'den Arda Güler için mesaj

Fenerbahçe, genç futbolcusu Arda Güler'in annesinin başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Arda Güler için mesaj
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23 Ağustos 2022 16:53
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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