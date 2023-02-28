Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı.Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak. Ancak yönetimin imza için kritik bir planı var.Arda'nın ailesiyle arası çok iyi olan Başkan Koç, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alanmaddesini kaldırmak istiyor.Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 18 resmi maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında 3 gol attı, 2 de asist yaptı.Yeni sözleşme ile ilgili Arda Güler'in ailesi,ifadelerini kullanmıştı.Arda Güler'in ailesi,diyerek durumu ortaya koymuştu.