Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme!

Fenerbahçe, genç futbolcusu Arda Güler ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme!
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03 Mart 2022 15:18
Fenerbahçe, son dönemin en çok konuşulan oyuncusu olan Arda Güler'le yeni sözleşme için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşının alında olan bir futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın kontratının da 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde, 1.5 yıl mevcut kontratı bulunan genç futbolcunun maaşında da bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor.

Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni kontratın 5 yıl olarak revize edilmesi düşünülüyor. Arda'nın ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

Takımdaki ortamdan ve deneyimli isimlerin kendisine yaklaşımından da memnun olan Arda da Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istiyor.

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