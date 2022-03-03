Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme!

Fenerbahçe, son dönemin en çok konuşulan oyuncusu olan Arda Güler'le yeni sözleşme için harekete geçti.



TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşının alında olan bir futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın kontratının da 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerde, 1.5 yıl mevcut kontratı bulunan genç futbolcunun maaşında da bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor.



Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni kontratın 5 yıl olarak revize edilmesi düşünülüyor. Arda'nın ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.



Takımdaki ortamdan ve deneyimli isimlerin kendisine yaklaşımından da memnun olan Arda da Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istiyor.





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