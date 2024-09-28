Fenerbahçe'den Antalyaspor'a büyük üstünlük

Fenerbahçe, ligde Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin rakibine karşı galibiyet sayılarında 37-8 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Antalyaspor'a büyük üstünlük
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28 Eylül 2024 14:38
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile pazar günü 57. kez karşılaşacak.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez deplasmanda karşılaştı.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 38 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'de oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe son 10 maçta 1 kez kaybetti

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6, Bitexen Antalyaspor 1 kez kazandı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

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