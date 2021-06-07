Fenerbahçe'den Altay Bayındır için transfer kararı

Fenerbahçe, İtalyan devleri Juventus, Milan ve Inter'in kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır için kararını verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Altay Bayındır için transfer kararı
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07 Haziran 2021 12:29
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Altay Bayındır transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, İtalyan devleri Juventus, Milan ve Inter'in kadrosuna katmak istediği genç kaleci için kararını verdi. Yönetim, 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Altay Bayındır'ın satışına izin verecek. Bu durumda Westerlo'daki kiralık sözleşmesi sona eren Berke Özer takımda tutulacak.

Juventus ve Milan'ın ardından İnter'in de Altay Bayındır için devreye girmesi gözleri kaleye çevirdi. Yönetim, 23 yaşındaki Altay'ı 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor. Astronomik bir teklif gelmesi halinde ise gitmesine izin çıkması bekleniyor. Bu takdirde kiralık gittiği Westerlo'dan dönen Berke Özer takımda tutulacak. Ayrıca tecrübeli bir yabancı kaleci alınacak.




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