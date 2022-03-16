Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a yeni sözleşme!

Fenerbahçe, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek kaleci Altay Bayındır'ın kontratını uzatmayı planlıyor.



Sözcü'de yer alan habere göre; Milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni sözleşme teklifine olumlu yaklaştığı, yönetimin kendisine sunduğu maddi şartları kabul ettiği öğrenildi. Yönetim, 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.



Fenerbahçe'de 3 yılda 92 maçta forma giyen Altay Bayındır, 8 maç sonra sarı lacivertli formayla dalya diyecek.



Geri dönüşü, seriyi getirdi!



Altay Bayındır, 25. haftadaki Giresun karşılaşmasıyla eldivenlerini devraldı.



Hem genç kalecinin hem de Fenerbahçe'nin o tarihten sonra dönüşü muhteşem oldu. Kaleye geçtiği son 5 maçta toplamda 27 kurtarış yaptı, bunların 4'ünden galibiyet, birinden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 2.'lik iddiasına sıkı sıkıya tutundu.



Altay, kurtarışlarına son hafta Alanya maçında bir de asist ekledi.





İLGİLİ VİDEO