Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a yeni sözleşme!

Fenerbahçe, 23 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın 2023'te bitecek olan sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a yeni sözleşme!
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16 Mart 2022 12:10
Fenerbahçe, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek kaleci Altay Bayındır'ın kontratını uzatmayı planlıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni sözleşme teklifine olumlu yaklaştığı, yönetimin kendisine sunduğu maddi şartları kabul ettiği öğrenildi. Yönetim, 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 3 yılda 92 maçta forma giyen Altay Bayındır, 8 maç sonra sarı lacivertli formayla dalya diyecek.

Geri dönüşü, seriyi getirdi!

Altay Bayındır, 25. haftadaki Giresun karşılaşmasıyla eldivenlerini devraldı.

Hem genç kalecinin hem de Fenerbahçe'nin o tarihten sonra dönüşü muhteşem oldu. Kaleye geçtiği son 5 maçta toplamda 27 kurtarış yaptı, bunların 4'ünden galibiyet, birinden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 2.'lik iddiasına sıkı sıkıya tutundu.

Altay, kurtarışlarına son hafta Alanya maçında bir de asist ekledi.

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