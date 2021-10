Fenerbahçe'den Ali Muhammed'e özel tören

6 sezon boyunca Fenerbahçe Beko formasını giyen, elde edilen başarılarda önemli rol üstlenen ve bugünden itibaren erkek basketbol organizasyonunun idari kadrosunda yer alarak Fenerbahçe basketboluna hizmet etmeye devam edecek olan Ali Muhammed için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda özel bir tören düzenlendi.



Fenerbahçe Beko ile Unics Kazan arasında oynanan EuroLeague maçı öncesi gerçekleştirilen törende alkışlar eşliğinde parkeye çıkan Ali Muhammed, Fenerium tarafından tasarlanan özel tasarım portesini takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve pota altı oyuncusu Jan Vesely'nin elinden aldı.



Fenerbahçe taraftarları da bu tören düzenlenirken, "I love you Bobby" tezahüratlarında bulundu.



"Karmaşık duygular yaşıyorum"



Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Ali Muhammed, "Burada çok fazla anımız var. Burada çok güzel taraftarlar karşısında, çok büyük maçlar oynadık. Çok güzel duygu. Şu an karmaşık duygular yaşıyorum. İlerleyen günlerde neler hissettiğimi göreceğiz." dedi.



Oyunculuk kariyeri sonrası yeni görevi içinse Ali Muhammed, "Yeni bir şeylere başlamak her zaman heyecan vericidir. Özellikle benim gibi oyunculuğu bırakıp, yeni bir pozisyona gelmek ve onu burada yapabilmek çok güzel. Çok heyecanlıyım ve artık bunun için yeterince tecrübe kazandığıma da inanıyorum. Özellikle gençlere yeni şeyler öğretmek, onlara destek olmak çok heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.





