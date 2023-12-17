Fenerbahçe'den Ada'ya transfer çıkarması

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Ada'ya transfer çıkarması
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17 Aralık 2023 15:53
Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başlarken, Fenerbahçe harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye gitti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Baki'nin şu anda Ada'da transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi.

Atletico Madrid'den milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgilenen Fenerbahçe, Çağlar'ın transferinde başarısız olma ihtimaline karşılık İngiltere'de transfer için temaslarda bulunuyor.

Bu doğrultuda hareket eden Selahattin Baki de stoperde B Planı için düşünülen adayların kulüpleri ve temsilcileriyle görüşüyor.

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