Fenerbahçe'den 919 milyon TL'lik rapor

Haziran-Ağustos ayları arasındaki bilançolar paylaşıldı. Fenerbahçe sadece rakiplerine fark atmadı, spor kulüplerinde az rastlanacak inanılmaz bir kâr açıkladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 919 milyon TL'lik rapor
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12 Ekim 2023 11:19
Borsada işlem gören Türk futbolunun 4 büyük kulübü, 1 Haziran 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki 3 aylık bilançolarını paylaştı. Fenerbahçe, bu süreçte spor kulüplerinde eşine az rastlanacak inanılmaz bir kâr açıkladı.



55 MİLYON EURO'LUK SATIŞ

Sarı-Lacivertliler bu dönemi 919 milyon 164 bin 964 TL kârla kapattı. Futbol takımı geride kalan transfer döneminde 55.45 milyon Euro'luk (Yaklaşık 1 milyar 630 milyon TL) rekor oyuncu satışı yaptı



ALTAY'IN TRANSFERİ SAYILMADI

Ancak Altay Bayındır'ın 5 milyon Euro'ya (147 milyon TL) Manchester United'a transferi 1 Eylül'de gerçekleştiği için bu bilançoda yer almadı. Sarı-Lacivertliler müthiş bir gelir elde etmesine rağmen transfere aynı zamanda 56.8 milyon Euro'luk (Yaklaşık 1 milyar 700 milyon TL) rekor harcama da yapmıştı. 




 
 

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