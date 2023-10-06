Fenerbahçe'den, 64 yıl sonra Avrupa'da bir ilk

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 64 yıl sonra bir ilke imza attı.
Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.
Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.