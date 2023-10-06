Fenerbahçe'den, 64 yıl sonra Avrupa'da bir ilk

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geride bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den, 64 yıl sonra Avrupa'da bir ilk
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06 Ekim 2023 00:26
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 64 yıl sonra bir ilke imza attı.

Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.

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