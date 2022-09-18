Fenerbahçe'den 6 maçta 20 gol

Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkileyici bir performansa imza atıyor.



Ligde ilk 3 maçında 13 gole imza atan sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor deplasmanında yaşamıştı.



Alanyaspor'dan önce Kayserispor'a da sahasında 2 gol atan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u da 5 golle geçti.



Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon toplamda çıktığı 6. karşılaşmada rakip filelere 20 gol atarak, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.



*Fenerbahçe, ligin 6. haftasını BAY geçti.





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