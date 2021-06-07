Fenerbahçe'den 5 isim EURO 2020'de görev alacak

Artık başlamasına çok kısa bir süre kalan 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Fenerbahçe 'den de herhangi bir aksilik olmaması durumunda 5 futbolcu yer alacak.11 Haziran'da A Grubu'ndaki açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takımımız'ın kadrosunda Sarı Lacivertliler'den kaleci Altay Bayındır, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci yer alıyor.Devre arasında Kanarya'ya gelen ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Attila Szalai de, Macaristan Milli Takımı'nın başarısı için savunmada ter dökecek.