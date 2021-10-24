Fenerbahçe'den 4'te 4

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup ederek 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den 4'te 4
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24 Ekim 2021 17:26
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 4'te 4 yaptı. Bingöl Solhanspor ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya, Ahmet Tümer, Taha Erden, Stanicki)

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskevich, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Alper Omurca, Fatih Yörümez)

Setler: 25-14, 22-25, 25-18, 25-16

Süre: 109 dakika (23, 31, 28, 27)


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