Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011'in yıl dönemi sebebiyle bir paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün
3 Temmuz 2022.
Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011!
Biz konuştuk,
Susmadık,
Geri adım atmadık,
Onların en güçlü zamanında,
Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık!
"Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor" derken biz,
Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik!
"Deliller var" diyenlere "En Büyük Delillimiz Alın Terimiz" dedik,
Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık!
Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik!
Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,
Biz susuyoruz!
Kim suçlu biliyoruz!
Suçlular hesap verecek, bekliyoruz!
3 Temmuz'un 11.yıldönümünde,
Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı,
Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!
#3TemmuzTartışmayaKAPALI"
BİR PAYLAŞIM DAHA
Öte yandan Fenerbahçe'den, Trabzonspor'un 3 Temmuz için yaptığı açıklama sonrası bir mesaj daha geldi. Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben yazdığı "Fenerbahçe Adalet Mücadelesi ve 10. Yıl Dönümü Mesajı"nı paylaştı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün
3 Temmuz 2022.
Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011!
Biz konuştuk,
Susmadık,
Geri adım atmadık,
Onların en güçlü zamanında,
Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık!
"Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor" derken biz,
Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik!
"Deliller var" diyenlere "En Büyük Delillimiz Alın Terimiz" dedik,
Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık!
Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik!
Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,
Biz susuyoruz!
Kim suçlu biliyoruz!
Suçlular hesap verecek, bekliyoruz!
3 Temmuz'un 11.yıldönümünde,
Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı,
Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!
#3TemmuzTartışmayaKAPALI"
BİR PAYLAŞIM DAHA
Öte yandan Fenerbahçe'den, Trabzonspor'un 3 Temmuz için yaptığı açıklama sonrası bir mesaj daha geldi. Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben yazdığı "Fenerbahçe Adalet Mücadelesi ve 10. Yıl Dönümü Mesajı"nı paylaştı.
📂 3 Temmuz
└📁 Fetullahçı Terör Örgütü
└📁Destekçilerinin sonu
└📁Malumun İlanı: pic.twitter.com/KGgSs9Uorh
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022