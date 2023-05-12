Fenerbahçe'den 3'lü transfer taarruzu

Fenerbahçe yönetimi 'rüya takım' kurmak için kolları sıvadı. Gelecek sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde bombalar üst üste patlayacak

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 3'lü transfer taarruzu
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12 Mayıs 2023 13:01
Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması şimdiden başladı. Bu yıl yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan Kanarya'da Başkan Ali Koç, 'Rüya takım' kurmak için harekete geçiyor.

Yeni sezona bomba transferlerle iddialı bir giriş yapılmak isteniyor. Yarışacağı tüm kulvarlarda başarı getirecek kadro için atağa kalkıldı.

Kadro mühendisliği çalışmalarını titizlikle yürüten Kanarya'da takıma doğrudan katkı verecek yıldızlar gündeme alındı. Sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar, gelecek sezon işini sağlama almayı amaçlıyor.

Operasyonun düğmesine basan sarı-lacivertlilerde listede dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Yıldız isimlere imza attırmak isteyen yönetim, taraftarı heyecanlandıracak.

İLK ADAY: DIVOCK ORIGI

Forvet hattında büyük bir değişime gitmeyi planlayan Kanarya, Divock Origi ismine yöneldi. Milan'da istediği şansı bulamayan 28 yaşındaki Belçikalı forvetin ayrılık fikrine sıcak baktığı biliniyor. Daha önce de gündeme gelen Origi için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor.

YAKIN TAKİP: ZIYECH

Fenerbahçe, eski gözbebeği Hakim Ziyech'i de yakından takip ediyor. Chelsea'da mutsuz olan 30 yaşındaki Faslı on numara için şartlar zorlanacak. Başkan Ali Koç'un 2025'e kadar kontratı olan yıldızı mutlaka gelecek sezonun kadrosunda görmeyi istediği öğrenildi.

ORTAYA ADAY: PAREDES

Orta alanda ise Leandro Paredes (28) ismi ön planda. Kiralık olarak Juventus'ta oynayan Arjantinli oyuncunun kulübü PSG'yle görüşmeler başlamış durumda. 

 

 

 

 

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