Fenerbahçe'den 3 kulvarda kritik galibiyetler

Futbol, basketbol ve voleybolda 3 kritik maça çıkan Fenerbahçe, 3'te 3 yapmayı başardı.



Günün ilk maçında CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank ile karşılaşan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Akşamın devamında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe Futbol Takımı, rakibini 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.



Son olarak THY EuroLeague'de play-off mücadelesini yakından ilgilendiren maçta evinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, derbiden 103-86 galip ayrıldı ve EuroLeague'de play-off'lara kalmayı başardı.

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