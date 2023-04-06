Fenerbahçe'den 3 kulvarda kritik galibiyetler

Fenerbahçe Kulübü; futbol, basketbol ve voleybolda aynı akşam çıktığı 3 önemli maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den 3 kulvarda kritik galibiyetler
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06 Nisan 2023 22:43
Futbol, basketbol ve voleybolda 3 kritik maça çıkan Fenerbahçe, 3'te 3 yapmayı başardı.

Günün ilk maçında CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank ile karşılaşan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Akşamın devamında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe Futbol Takımı, rakibini 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

Son olarak THY EuroLeague'de play-off mücadelesini yakından ilgilendiren maçta evinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, derbiden 103-86 galip ayrıldı ve EuroLeague'de play-off'lara kalmayı başardı.
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