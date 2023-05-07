Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde oldukça hareketli günler yaşanacak. Şampiyonluk yarışında mücadele eden Sarı-Lacivertliler'de bir yandan da önümüzdeki sezon kalacak ve gidecekler konusunda çalışmalar yapılıyor.



Alınan bilgilere göre İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'un kalması konusunda ısrarcı olunmayacak. Bu 3 oyuncu için kulübe gelebilecek muhtemel tekliflerde her türlü kolaylık gösterilecek. Mert Hakan ve Serdar Dursun'un 2024, İrfan Can'ın ise 2025'e kadar sözleşmesi var.



YABANCI KURALI SONRASI



Önümüzdeki sezon yabancı kuralı konusunda net bir karar alınmış değil. Ancak Süper Lig kulüplerinin büyük bölümü, yabancı kontenjanının serbest kalması yönünde görüş bildirdi. Eğer bu kural uygulamaya konulursa, 3 yerli futbolcunun ayrılık işlemleri daha da kolay olabilir. Çünkü yönetimin elinde onların yerini doldurmak için oldukça geniş bir havuz bulunacak. Serdar Dursun, Jorge Jesus sonrasında forma şansı bulmakta zorlanıyordu. 31 yaşındaki forvet için bazı Alman ve Türk ekipleri pusuda bekliyor.



GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI



İrfan Can Kahveci ise özellikle bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve performansı sebebiyle Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Mert Hakan Yandaş'a da bu sezon sadece 13 Süper Lig maçında 446 dakika süre verildi. 28 yaşındaki futbolcunun ligde 1 asisti bulunuyor ve henüz gol sevinci yaşayamadı. Sivasspor'dan bedelsiz olarak F.Bahçe'ye geçen Mert Hakan'ı da birçok Süper Lig kulübünün istediği öğrenildi. Serdar Dursun ve Mert Hakan için çok yüksek bedellerin önerilmesi beklenmiyor.







