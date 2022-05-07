Fenerbahçe'den 28 şampiyonluk için kupalı mesaj

Fenerbahçe Kulübü, 28 şampiyonlukla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na kupalarla gönderme yaptı.



Sarı-lacivertlilerin divan kurulu toplantısına, 1959 öncesi alınan kupalar getirildi.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;



"Faruk Ilgaz Tesislerimizin ev sahipliğinde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Nisan Ayı Olağan Toplantısında 1959 öncesi şampiyonluklarımızı temsil eden kupalar Yüksek Divan Kurulu üyelerimizle buluştu.



1924 yılından bugüne ülke futbol federasyonunun düzenlediği ulusal organizasyonlardaki Türkiye Şampiyonluklarımızı temsil eden kupalarımızı Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz dikkatle inceledi.



Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'dür!"





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