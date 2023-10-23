Fenerbahçe'den 22 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de elde ettiği sonuçlarla 22 yıl sonra ilk kez bir başarıyı tekrarlamış oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'den 22 yıl sonra bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2023 08:51
Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 22 yıl sonra bir ilke imza attı.

EVİNDE UÇUYOR

Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında da 2 ve üzeri gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasındaki dönemde yaşamıştı.

İKİ KEZ 3 FARK ATTI

Fenerbahçe ayrıca bu sezon iki farklı lig maçının ilk yarısında 3 gol atan tek takım olarak dikkat çekti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery