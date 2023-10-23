Fenerbahçe'den 22 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 22 yıl sonra bir ilke imza attı.
EVİNDE UÇUYOR
Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında da 2 ve üzeri gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasındaki dönemde yaşamıştı.
İKİ KEZ 3 FARK ATTI
Fenerbahçe ayrıca bu sezon iki farklı lig maçının ilk yarısında 3 gol atan tek takım olarak dikkat çekti.
EVİNDE UÇUYOR
Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında da 2 ve üzeri gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasındaki dönemde yaşamıştı.
İKİ KEZ 3 FARK ATTI
Fenerbahçe ayrıca bu sezon iki farklı lig maçının ilk yarısında 3 gol atan tek takım olarak dikkat çekti.