Fenerbahçe'den 2021-2022 sezonuna etkili başlangıç

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunda çıktığı ilk 3 resmi maçı kazanarak başarılı bir performans ortaya koydu.



Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk özlemine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yoluna kayıpsız devam ediyor.



Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona üst üste 4. kez galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi aynı skorla mağlup etti.



Sarı-lacivertli takım, son olarak ise ligin 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.



- Vitor Pereira'nın hamleleri etkili oldu



Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olan futbolcular, skora katkı sağladı.



Adana Demirspor ile yapılan müsabakanın ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun, 46. dakikada Mesut Özil'e son pası veren İrfan Can Kahveci'yi şık bir şekilde topla buluşturarak sarı-lacivertli takımın attığı golde önemli rol oynadı.



HJK Helsinki maçının 62. dakikasında Mesut'un yerine oyuna dahil olan genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya ise 3 dakika sonra fileleri havalandırarak galibiyette başrol üstlendi.



Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 64. dakikasında Muhammed Gümüşkaya ile yer değiştiren Enner Valencia ile bir dakika sonra Jose Sosa'nın yerine oyuna giren Miha Zajc ise attıkları gollerle sarı-lacivertli takıma galibiyeti getirdi. Zajc 89. dakikada, Valencia ise 90+2. dakikada fileleri havalandırdı.



- Genç oyuncuların performansı dikkati çekti



Fenerbahçe'nin son 2 maçında forma giyen genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler, sergiledikleri performansla ön plana çıktı.



İki futbolcu, oyuna sonradan dahil oldukları HJK Helsinki mücadelesinde ilk Avrupa kupası deneyimini yaşadı. Muhammed Gümüşkaya, bu karşılaşmada şık bir gole de imza attı.



Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ise Muhammed'e ilk 11'de şans verdi. Bu müsabakanın 87. dakikasında Kim Min-jae'nin yerine oyuna girerek ilk lig tecrübesini yaşayan Arda Güler ise 89. dakikada Zajc'a gol pasını veren isim oldu.



- Altay Bayındır'dan gole izin yok



Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, forma giydiği 3 maçta sergilediği performansla adından söz ettirdi.



Altay, bu müsabakalarda yaptığı kurtarışlarla rakip oyunculara gol imkanı tanımadı.



23 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in ilk 2 haftasında kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtarmayı başardı.



- Pereira, 5 oyuncudan vazgeçmedi



Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 3 müsabakada toplam 20 futbolcu forma giydi.



Teknik direktör Vitor Pereira, bu karşılaşmalarda takımını 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya sürdü. Pereira, söz konusu maçların ilk 11'leri dikkate alındığında 5 oyuncusundan vazgeçmedi. Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo ve Bright Osayi-Samuel, 3 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.



