Fenerbahçe'den 2. Lig'e gitti!

2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 2. Lig'e gitti!
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11 Ağustos 2023 22:45
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak transfer etti.

İskenderunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı 2023-2024 sezonunun sonuna kadar kiralamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz"



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