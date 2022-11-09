Fenerbahçe'den 110 günde 2 liderlik birden

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, sezon başından bu yana yoğun geçen maç trafiğine karşın hasar almadı. Hatta tam tersi son derece başarılı bir grafik çizdi.



Teknik patron Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 20 Temmuz'da başladığı sezon maratonunda 110 günde 24 resmi maç yaptı. Ligde 12, Avrupa'da da 12 maça çıkan Jesus'un takımı, toplamda 16 galibiyet alırken sadece 2 yenilgi yaşadı, 6 beraberlik gördü.



Gelinen noktada ligde bir maç eksiğiyle en yakın rakibinin 5 puan önünde lider olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de B Grubu'nda 14 puan toplayarak direkt son 16 turuna yükseldi. Süper Lig'de sadece Emre Belözoğlu idaresindeki Medipol Başakşehir, Fenerbahçe gibi 24 resmi maç oynadı.



Rakiplerini solladı



Ligde 13. haftayı bir maç eksiğiyle 29 puanla lider kapatan Fenerbahçe, ligdeki takipçilerini geçmeyi başardı. 2. sıradaki Başakşehir ve 3. sıradaki Galatasaray'ın 5 puan önünde olan sarı-lacivertliler gol ve averajda da öne geçti. Ligde artı 23 gol averajı olan Fenerbahçe, Başakşehir (11) ve Galatasaray (6) averajlarının toplamı olan 17'yi gölgede bıraktı. 12 maçta 35 gol atan Jesus'un öğrencilerine Başakşehir (19) ve Galatasaray (16) anca yetişebildi.



Ligdeki diğer rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde kaldı. 22 puanlı Trabzonspor ve Beşiktaş'ın hem gol hem de averaj toplamları da Fenerbahçe'ye yetişemedi.





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