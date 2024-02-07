Fenerbahçe'den 1. Lig'e gidiyor!

Beveren'in kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tiago Çukur için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
İstanbul temsilcisi, genç oyuncuya da teklifini sundu ve cevap beklemeye geçti.
Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'un sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
İstanbul temsilcisi, genç oyuncuya da teklifini sundu ve cevap beklemeye geçti.
Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'un sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.