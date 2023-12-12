Fenerbahçe'deki Fred etkisi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Fred'in dönüşüyle birlikte hem hücum hattı kendine geldi, hem de savunma toparlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'deki Fred etkisi!
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12 Aralık 2023 09:28
Son güncelleme 12 Aralık 2023 09:29
Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler arasında en dikkat çekenlerden biri, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fred olmuştu. Brezilyalı yıldız, kısa sürede taraftarları neden heyecanlandırdığını gösterdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle ligde tercih edilen as kadronun vazgeçilmezi oldu. Fred zaten 12. adamın sevgililerinden biriydi ama görev yapamadığı 5 maçta, İsmail Kartal'ın sistemi için ne kadar önemli olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı.

SADECE TADIC ATABİLDİ

Brezilyalı futbolcu, Pendikspor maçında sakatlanarak kenara gelmiş, kasığında yırtık oluşması nedeniyle 5 karşılaşmayı kaçırmıştı. Fenerbahçe, bu sezon en kötü dönemini, Fred'in olmadığı bu mücadelelerde yaşadı. Kanarya, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Adeta şov yapan hücumdaki müthiş 4'lü Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can da bu süreçte adeta durdu. Sadece Tadic 4 kez gol sevinci yaşadı, bunların 3'ü penaltıdan geldi. Diğer futbolcular ise ağları sarsamadı. Öte yandan savunma da dağıldı, Fenerbahçe 5 karşılaşmada kalesinde tam 12 gol gördü. Öncesinde ise Fred'in oynadığı 14 maçta SarıLacivertliler 8 gol yemişti.



'FABRİKA AYARLARI'NA DÖNDÜ

Yıldız oyuncunun Sivasspor maçında formasına kavuşmasıyla birlikte Fenerbahçe de adeta 'fabrika ayarları'na geri döndü. Kanarya, Yiğido'yu 4-1 yendi, Szymanski, İrfan ve Dzeko ağları sarstı, Tadic 2 asist yaptı. Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü ise derbide Beşiktaş'ı müthiş bir oyunla 3-1 mağlup ederken, Dzeko, Tadic ve Szymanski ağları sarstı. Fred'li Fenerbahçe 2 maçını da kazanırken, 7 gol attı, 2 gol yedi. 

 
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