'nin sezon başında yaptığı transferler arasında en dikkat çekenlerden biri, Galatasaray'ın da ilgilendiğiolmuştu. Brezilyalı yıldız, kısa süredegösterdi.Tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle ligde tercih edilen as kadronun vazgeçilmezi oldu. Fred zaten 12. adamın sevgililerinden biriydi ama görev yapamadığı 5 maçta, İsmail Kartal'ın sistemi için ne kadar önemli olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı.Brezilyalı futbolcu, Pendikspor maçında sakatlanarak kenara gelmiş, kasığında yırtık oluşması nedeniyle 5 karşılaşmayı kaçırmıştı. Fenerbahçe, bu sezon en kötü dönemini, Fred'in olmadığı bu mücadelelerde yaşadı. Kanarya, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Adeta şov yapan hücumdaki müthiş 4'lü Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can da bu süreçte adeta durdu. Sadece Tadic 4 kez gol sevinci yaşadı, bunların 3'ü penaltıdan geldi. Diğer futbolcular ise ağları sarsamadı. Öte yandan savunma da dağıldı, Fenerbahçe 5 karşılaşmada kalesinde tam 12 gol gördü. Öncesinde ise Fred'in oynadığı 14 maçta SarıLacivertliler 8 gol yemişti.Yıldız oyuncunun Sivasspor maçında formasına kavuşmasıyla birlikte Fenerbahçe de adeta 'fabrika ayarları'na geri döndü. Kanarya, Yiğido'yu 4-1 yendi, Szymanski, İrfan ve Dzeko ağları sarstı, Tadic 2 asist yaptı. Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü ise derbide Beşiktaş'ı müthiş bir oyunla 3-1 mağlup ederken, Dzeko, Tadic ve Szymanski ağları sarstı. Fred'li Fenerbahçe 2 maçını da kazanırken, 7 gol attı, 2 gol yedi.