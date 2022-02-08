Fenerbahçe defansında istikrar sorunu!

Kalesini gole kapatmakta zorlanan Fenerbahçe neredeyse her maça farklı bir defans kurgusuyla çıkıyor.



Son olarak Başakşehir'e karşı Kim-Szalai ikilisiyle maça başlayan sarı-lacivertliler, kalesini gole kapatamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.



Fenerbahçe'nin sağ bek ve sol bekte yaşadığı sıkıntı ve farklı oyuncuları görevlendirmesi ise stoper oyuncularını en fazla zorlayan husus durumunda.



Szalai zaman zaman sol bekte, Novak da stoperde görev alırken, Kanarya'nın stoper tandemi 24 maçta 9 kez değişti. Kanarya, ligde sadece 5 maçta gol yemedi. Kalesinde 29 gol gördü.





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