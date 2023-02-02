Fenerbahçe'de zorlu seri başlıyor!

Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de zorlu seri başlıyor!
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02 Şubat 2023 10:53
Zirve takipçisi Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla zorlu bir fikstüre girecek.

Sarı-lacivertliler 5 hafta Süper Lig'de ilk 10 içinde yer alan takımlara karşı galibiyet arayacak. Bugün Kadıköy'de 4-2 yendiği Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hafta sonu ilk maçta 1-0 yenildiği Konyaspor'u ağırlayacak.

Ardından arka arkaya Kayseri ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek olan sarı-lacivertliler, seriyi Dolmabahçe'de 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş ile evinde tamamlayacak. 

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