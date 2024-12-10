Fenerbahçe'de zorlu fikstür başlıyor

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında 1-0 yenilip lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçıyla birlikte zor bir döneme girecek.
Jose Mourinho'nun ligin dişli ekipleri Göztepe ve Samsunspor'a karşı oyun sisteminde zorlanması dikkat çekti. Ayrıca Galatasaray ile Beşiktaş derbilerini kaybeden sarı-lacivertlilerin geleceğini önündeki üç maç belirleyecek. Bilbao sınavının ardından ligde evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'nin bir sonraki durağı Eyüpspor olacak. Arda Turan'ın takımı Galatasaray deplasmanında 2-2 berabere kalarak 1 puan almayı başarmıştı.
Fenerbahçe'nin olası puan kayıpları alması halinde hem şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkı açılacak hem de Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme şansı azalacak.
Jose Mourinho'nun ligin dişli ekipleri Göztepe ve Samsunspor'a karşı oyun sisteminde zorlanması dikkat çekti. Ayrıca Galatasaray ile Beşiktaş derbilerini kaybeden sarı-lacivertlilerin geleceğini önündeki üç maç belirleyecek. Bilbao sınavının ardından ligde evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'nin bir sonraki durağı Eyüpspor olacak. Arda Turan'ın takımı Galatasaray deplasmanında 2-2 berabere kalarak 1 puan almayı başarmıştı.
Fenerbahçe'nin olası puan kayıpları alması halinde hem şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkı açılacak hem de Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme şansı azalacak.