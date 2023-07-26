Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik!

Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki Zimbru maçı öncesinde kadroda değişiklik yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Samet Akaydın ile Joshua King, Zimbru maçı öncesinde kadroya dahil edildi.
İŞTE AÇIKLAMA
"Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir."
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Samet Akaydın ile Joshua King, Zimbru maçı öncesinde kadroya dahil edildi.
İŞTE AÇIKLAMA
"Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir."