Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı sonrasında Zimbru maçı kadrosu değiştirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik!
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26 Temmuz 2023 10:47
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 10:51
Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki Zimbru maçı öncesinde kadroda değişiklik yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Samet Akaydın ile Joshua King, Zimbru maçı öncesinde kadroya dahil edildi.

İŞTE AÇIKLAMA

"Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir."

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