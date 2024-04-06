Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle takımın başında olacak!

Fenerbahçe, Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkmaya hazırlanırken takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle takımın başında olacak!
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06 Nisan 2024 16:37
Galatasaray ile Fenerbahçe 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek Fenerbahçe ise U19 takımıyla finale çıkacak. Sarı-lacivertlilerin sahaya 9 kişiyle çıkacağı ve 3 oyuncunun sakatlık sebebiyle saha kenarına gelmesiyle maçın 3-0 hükmen Galatasaray lehine sonuçlanacağı iddia ediliyor.

ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu isim ise Murat Zeki Göle olacak. 




 
 

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