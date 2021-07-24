Fenerbahçe'de Zanka yolcu

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Mathias Zanka'nın, Pazartesi İstanbul'a döneceği açıklandı.
Danimarkalı stoperin menajeri, Kopenhag kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de 2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Kopenhag'a kiralanmıştı. 31 yaşındaki stoper, burada 28 maça çıktı ve 1 gol attı.
Danimarkalı stoperin menajeri, Kopenhag kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de 2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Kopenhag'a kiralanmıştı. 31 yaşındaki stoper, burada 28 maça çıktı ve 1 gol attı.