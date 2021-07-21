Fenerbahçe'de Zanka yolcu

Sarı-Lacivertliler'de Danimarkalı stoper Mathias Zanka, ülkesinin ekibi Kopenhag'la temas halinde.

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Fenerbahçe'de Zanka yolcu
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21 Temmuz 2021 10:10
Mathias Jattah-Njie Jørgensen
Mathias Jattah-Njie Jørgensen
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Mathias Zanka yine takımdan ayrılıyor.

Tecrübeli oyuncu, ülkesinin ekibi Kopenhag'la temas halinde. Transferin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de 2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Kopenhag'a kiralanmıştı. 31 yaşındaki stoper, burada 28 maça çıktı ve 1 gol attı. 


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