Fenerbahçe'de Zanka yolcu

Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Mathias Zanka yine takımdan ayrılıyor.
Tecrübeli oyuncu, ülkesinin ekibi Kopenhag'la temas halinde. Transferin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de 2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Kopenhag'a kiralanmıştı. 31 yaşındaki stoper, burada 28 maça çıktı ve 1 gol attı.
Tecrübeli oyuncu, ülkesinin ekibi Kopenhag'la temas halinde. Transferin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de 2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Kopenhag'a kiralanmıştı. 31 yaşındaki stoper, burada 28 maça çıktı ve 1 gol attı.