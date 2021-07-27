Fenerbahçe'de Zanka bilmecesi

Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen Zanka'nın transfer durumu bilmeceye dönüştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Zanka bilmecesi
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27 Temmuz 2021 12:47
Danimarkalı oyuncu Zanka, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edildi.

Sarı-Lacivertliler, Zanka'yı bir an önce elden çıkarmak istiyor.

Geçen sezon tecrübeli stoperi kiralayan Kopenhag, Zanka'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe 2019'da 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 31 yaşındaki savunmacıdan az da olsa para kazanmayı hedefliyor.

Ancak Zanka'ya şu ana kadar başka bir talip çıkmadığı belirtildi.


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