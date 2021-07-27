Fenerbahçe'de Zanka bilmecesi

Danimarkalı oyuncu Zanka, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edildi.



Sarı-Lacivertliler, Zanka'yı bir an önce elden çıkarmak istiyor.



Geçen sezon tecrübeli stoperi kiralayan Kopenhag, Zanka'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.



Fenerbahçe 2019'da 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 31 yaşındaki savunmacıdan az da olsa para kazanmayı hedefliyor.



Ancak Zanka'ya şu ana kadar başka bir talip çıkmadığı belirtildi.



