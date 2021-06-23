Fenerbahçe'de Zanka, ayrılmak istemiyor!

Kopenhag'da kiralık olarak forma giyen Zanka, yeni sezonda Fenerbahçe'de oynamak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Zanka, ayrılmak istemiyor!
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23 Haziran 2021 11:38
Geçen sezonu Danimarka ekibi Kopenhag'da kiralık olarak geçiren Zanka, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Kopenhag yeni bir kiralık sözleşmesi önerdi.

Ancak Danimarka ekibinin senelik 1.2 milyon euro kazanan Zanka'ya bu rakamı ödemek istemediği belirtildi.

Hâl böyle olunca Zanka, önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödenmesini isteyecek.


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