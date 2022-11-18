Fenerbahçe'de Zajc ve Valencia bekleyişi sürüyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Miha Zajc ve Enner Valencia için bekleyiş sürüyor.



Valencia, müthiş performansıyla şu ana kadar lige damga vurdu. Ancak yönetim, yaşı 33 olan Ekvadorlu oyuncu konusunda aceleci davranmayacak. Yıldız futbolcunun durumu, Jorge Jesus'un devam edip etmemesine bağlı olarak netleşebilir.



Zajc konusunda ise belirsizlik var. Sloven orta saha oyuncusunun İtalya'dan talipleri bulunuyor. Jesus'un fazla şans vermemesi nedeniyle başarılı futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürülüyor. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme yapıp, buradaki tavrına göre yol haritasını belirleyecek. Zajc, uzatmaya sıcak bakmaz ya da yüksek taleplerde bulunursa, ocak ayında kendisiyle yolların ayrılma ihtimali doğacak.





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