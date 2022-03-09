Fenerbahçe'de Zajc küllerinden doğdu!

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de adeta küllerinden doğdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Zajc küllerinden doğdu!
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09 Mart 2022 10:49
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. Zajc, İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Fenerbahçe 'ye geri döndü. 27 yaşındaki futbolcunun gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira'nın kendisine şans vermesiyle işler değişti.

Başarılı oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertliler'de adeta küllerinden doğdu. Zajc, Pereira'nın ardından İsmail Kartal'ın da vazgeçemediği isimlerden olmayı başardı. Zajc, ligde takımına 6 gollük katkı sağladı.

 

 

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