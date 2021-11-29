Fenerbahçe'de iki isim cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta iki isim cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de iki isim cezalı duruma düştü
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29 Kasım 2021 21:02
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken Miha Zajc cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Slovenyalı orta saha oyuncusu gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

NOVAK DA CEZALI

Zajc'ın ardından sarı-lacivertlilerde, Göztepe maçının 59. dakikasında sarı kart göre Filip Novak da cezalı duruma düştü.


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