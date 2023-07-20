Fenerbahçe'de Zaha olmazsa Ekambi gelecek

Fenerbahçe, Zaha transferi gerçekleşmezse B planı olan Karl Toko Ekambi'ye yönelecek.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; staderennais.com
Abone Ol
Fenerbahçe'de Zaha olmazsa Ekambi gelecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2023 09:19
Uzun süredir Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan ve hala bu transfer için bütün imkanlarını kullanan Fenerbahçe, olası olumsuz durumda alternatifi hazırladı.

ZAHA OLMAZSA EKAMBI

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinde iki kanat için Zaha ve Karl Toko Ekambi bulunuyordu. Tadic transferinden sonra ise iki oyuncudan birini alınması kararlaştırıldı. Zaha'dan olumsuz haber gelinmesi durumunda Fenerbahçe, Lyon'un 30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusunun transferini bitirmeye çalışacak.

Ekambi, geçen sezonu Rennes'te kiralık geçirdi ve 19 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?

Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya geldi. Kamerun uyruklu olan oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda oynuyor. Milli forma ile çıktığı 55 maçta 13 gol attı. Sol kanat ve forvet oynayabilen Ekambi, 1.82 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynayan Ekambi 417 maça çıktı ve 139 gol 45 asist üretti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery