Uzun süredir Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan ve hala bu transfer için bütün imkanlarını kullanan Fenerbahçe, olası olumsuz durumda alternatifi hazırladı.
ZAHA OLMAZSA EKAMBI
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinde iki kanat için Zaha ve Karl Toko Ekambi bulunuyordu. Tadic transferinden sonra ise iki oyuncudan birini alınması kararlaştırıldı. Zaha'dan olumsuz haber gelinmesi durumunda Fenerbahçe, Lyon'un 30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusunun transferini bitirmeye çalışacak.
Ekambi, geçen sezonu Rennes'te kiralık geçirdi ve 19 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.
KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?
Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya geldi. Kamerun uyruklu olan oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda oynuyor. Milli forma ile çıktığı 55 maçta 13 gol attı. Sol kanat ve forvet oynayabilen Ekambi, 1.82 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynayan Ekambi 417 maça çıktı ve 139 gol 45 asist üretti.
ZAHA OLMAZSA EKAMBI
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinde iki kanat için Zaha ve Karl Toko Ekambi bulunuyordu. Tadic transferinden sonra ise iki oyuncudan birini alınması kararlaştırıldı. Zaha'dan olumsuz haber gelinmesi durumunda Fenerbahçe, Lyon'un 30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusunun transferini bitirmeye çalışacak.
Ekambi, geçen sezonu Rennes'te kiralık geçirdi ve 19 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.
KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?
Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya geldi. Kamerun uyruklu olan oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda oynuyor. Milli forma ile çıktığı 55 maçta 13 gol attı. Sol kanat ve forvet oynayabilen Ekambi, 1.82 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynayan Ekambi 417 maça çıktı ve 139 gol 45 asist üretti.