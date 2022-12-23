Fenerbahçe'de yüzler gülüyor; Kazanma alışkanlığı

Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından 24 Aralık Cumartesi günü akşam Trabzonspor deplasmanında yeniden sahaya çıkacak olan lider Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.Hem Dünya Kupası arasında kamp döneminin iyi geçmesi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı alınan galibiyet moralleri artırdı. Kamp döneminde de hazırlık maçlarında 4'te 4 yapan takımın kazanma alışkınlığını sürdürmesi önemli bir durum olarak değerlendirildi.Trabzonspor ile zirve yarışı için önemli bir maça çıkacak Jorge Jesus ve ekibi, moralli bir şekilde kritik mücadeleye hazırlanıyor. Ayrıca takımda sakatların bir bir dönmeye başlaması yüzleri güldüren bir diğer önemli detay oldu. Altay Bayındır ve Arda Güler'in de bu zorlu deplasman öncesi takıma katılması Jorge Jesus'un elini güçlendirdi. Şu anda sadece sakatlar arasında Joao Pedro ve Alioski kaldı. Alioski'nin de Trabzonspor maçı sonrası takıma dahil olması bekleniyor.Bununla beraber takımın form düzeyinin Jorge Jesus'un beklediği gibi olumlu yönde ilerlemesi, takımın antrenmanlardaki istekli tutumu ve Trabzonspor maçı öncesi takımdaki kenetlenme herkesi memnun ediyor. Jorge Jesus ve öğrencileri zor bir deplasmanına çıkacak olsalar da 3 puan almak ve liderliği korumak istiyor.