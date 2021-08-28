Fenerbahçe'de yüzler gülüyor!

Sarı-lacivertlilerde; takım ruhu, savaşı futbol ve Muhammed, Arda ile Fatih Yiğit gibi gençlerin performansı yüzleri güldürdü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de yüzler gülüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2021 11:22
Süper Lig'de 2021-22 sezonuna etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile farklı bir sisteme (3-4-3) geçen sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanarak tam not aldı. Galibiyetlerin yanı sıra, savaşçı futbol ve genç oyuncuların katkısı ise ayrı bir sevinç kaynağı...

HJK Helsinki maçının son bölümünde 3'lü hücum hattında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler (16) ve Fatih Yiğit Şanlıtürk (18) yer aldı. Övgüler de haklı olarak Pereira'ya yazıldı.

Fatih 90+2'de 4. golü attı. Muhammed de ligde Gençlerbirliği karşısında attığı golle galibiyeti getirmiş, Arda ise Antalyaspor karşısında Zajc'ın golünün asistini gerçekleştirmişti.

Taraftarlar, 'Özlediğimiz Fenerbahçe' dedikleri bu tablonun bozulmadan devam etmesini istiyor.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.