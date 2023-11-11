Fenerbahçe her ne kadar Ludogorets'e mağlup olsa da, 17 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek'i tam da o bölgeye en çok ihtiyaç duyulan zamanda kazandı.
Becao, Djiku ve Serdar sakat, Samet ise UEFA listesinde olmadığı için Ludogorets maçında Crespo'nun stoperde görev yapması bekleniyordu. Ancak İsmail Kartal, sürpriz bir karar vererek altyapıdan kadroya dahil ettiği Yusuf Akçiçek'i 11'de oynatmıştı. 2-0'lık mağlubiyete rağmen Yusuf, Sarı-Lacivertli macerasına oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
Genç savunmacı, yüzde 93.2'lik pas isabet yüzdesi yakaladı, 82'yle en fazla başarılı pas veren oyuncu oldu.
KARTAL'DAN ÖVGÜ ALDI
17 yaşındaki stoper, kritik müdahaleler yaptı, öz güvenli duruşuyla dikkat çekti. İsmail Kartal da maçın ardından öğrencisi için, "Onu sezon başından beri ara ara antrenmanlara alıyorduk. Son 3 haftadır bizimle beraber idmanlara çıkıyor. Böylesine bir Avrupa maçında onu oynatmak aslında ona ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Güzel bir maç çıkardı. İnşallah üstüne koyarak devam eder" yorumunu yaptı.
ALTERNATİFİ MERT MÜLDÜR
Yusuf Akçiçek, ilk sınavındaki görüntüsüyle, yarınki Adana Demirspor maçında da ilk 11 için ciddi bir aday olduğunu gösterdi. İsmail Yüksek cezalı olduğu için Crespo büyük ihtimalle orta sahada görev yapacak. Samet, Trabzon maçındaki kötü performansı sonrası formaya uzak görünüyor. İsmail Kartal'ın Yusuf Akçiçek dışındaki diğer alternatifi, Mert Müldür'ü stoperde kullanmak olabilir.
Becao, Djiku ve Serdar sakat, Samet ise UEFA listesinde olmadığı için Ludogorets maçında Crespo'nun stoperde görev yapması bekleniyordu. Ancak İsmail Kartal, sürpriz bir karar vererek altyapıdan kadroya dahil ettiği Yusuf Akçiçek'i 11'de oynatmıştı. 2-0'lık mağlubiyete rağmen Yusuf, Sarı-Lacivertli macerasına oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
Genç savunmacı, yüzde 93.2'lik pas isabet yüzdesi yakaladı, 82'yle en fazla başarılı pas veren oyuncu oldu.
KARTAL'DAN ÖVGÜ ALDI
17 yaşındaki stoper, kritik müdahaleler yaptı, öz güvenli duruşuyla dikkat çekti. İsmail Kartal da maçın ardından öğrencisi için, "Onu sezon başından beri ara ara antrenmanlara alıyorduk. Son 3 haftadır bizimle beraber idmanlara çıkıyor. Böylesine bir Avrupa maçında onu oynatmak aslında ona ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Güzel bir maç çıkardı. İnşallah üstüne koyarak devam eder" yorumunu yaptı.
ALTERNATİFİ MERT MÜLDÜR
Yusuf Akçiçek, ilk sınavındaki görüntüsüyle, yarınki Adana Demirspor maçında da ilk 11 için ciddi bir aday olduğunu gösterdi. İsmail Yüksek cezalı olduğu için Crespo büyük ihtimalle orta sahada görev yapacak. Samet, Trabzon maçındaki kötü performansı sonrası formaya uzak görünüyor. İsmail Kartal'ın Yusuf Akçiçek dışındaki diğer alternatifi, Mert Müldür'ü stoperde kullanmak olabilir.