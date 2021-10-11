Fenerbahçe'de yoğun program

Milli araya rağmen disiplinini bozmayan Vitor Pereira futbolcularına taktik anlayışı ezberletmeyi sürdürüyor. Eksik oyunculara rağmen mevcut isimlerle yoğun bir program uygulanıyor.

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe'de yoğun program
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11 Ekim 2021 09:01
Fenerbahçe'de milli takım arası verimli geçiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, eksik oyuncularına rağmen mevcut isimlerle aynı disiplin ve yoğunlukla çalışmalarını sürdürüyor.

Şu anda bazı isimler milli takımlarda olduğu için antrenmanlara altyapıdan genç oyuncular da katılım sağlıyor. Buna karşın Portekizli teknik direktör özellikle taktik anlayışı anlatmaya, oyuncularına ezberletmeye devam ediyor. Sezon başından beri 3'lü savunma sistemi üzerinde duran ve taktik anlayışından hiç vazgeçmeyen Pereira, şu ana kadar yapılan hem eksikleri hem de doğru işleri oyuncularıyla paylaşıyor. Oyuncular, eksiklerin düzeltilmesi için çalışmalar yaparken, doğru işlerin sürmesi için de teşvik ediliyor.

Taktik sisteminin daha da geliştirilmesi için çaba harcanıyor. Bilhassa milli aradan sonra sakatlığı olan futbolcuların takıma döneceği ve tam kadro çalışma şansı yakalanacağı ifade ediliyor.

Vitor Pereira'nın bu sayede alternatifli kadroyu bulması ve 3'lü savunma sistemini daha rahat oturtması bekleniyor.


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