Fenerbahçe'de yine "Yönetim istifa" tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yönetimi bir kez daha istifaya davet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yine 'Yönetim istifa' tepkisi
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06 Nisan 2023 20:46
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Kayserispor ile oynadığı maçta yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertliler, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti ama tribünler bu gole pek fazla sevinmedi.

Tribünlerde yerini alan taraftarların büyük bölümü "Yönetim istifa" diye bağırdı.

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