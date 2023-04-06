Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Kayserispor ile oynadığı maçta yönetimi protesto etti.
Sarı-lacivertliler, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti ama tribünler bu gole pek fazla sevinmedi.
Tribünlerde yerini alan taraftarların büyük bölümü "Yönetim istifa" diye bağırdı.
Sarı-lacivertliler, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti ama tribünler bu gole pek fazla sevinmedi.
Tribünlerde yerini alan taraftarların büyük bölümü "Yönetim istifa" diye bağırdı.
📽️Fenerbahçe, Emre Mor'un golüyle öne geçti.pic.twitter.com/seBdII3BZu
— Sporxtv (@sporxtv) April 6, 2023
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