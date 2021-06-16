Fenerbahçe'de yine teknik adam kaosu var!

Teknik direktör problemi bir defa daha Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor. Her sezon benzer sıkıntılar yaşayan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'yla vedanın ardından yine kaos hâkim...



Hoca belirsizliği sebebiyle bütün futbol operasyonu askıda. Teknik ekip, kalacaklar, gidecekler, gelecekler, kamp programı ve hazırlık maçları yeni teknik adama endeksli.



Başkan Ali Koç'un "Bielsa kalibresinde bir hoca" ifadesinin ardından beklentileri artan sarı lacivertlilerin gözleri gelecek teknik adamda. Ancak Benitez, Fonseca ve Schmidt gibi isimlerden beklediği cevabı alamayan Fenerbahçe, Lucien Favre'ye odaklandı.



Zaman su gibi akıyor



İkinci döneminde tek bir hoca ile çalışmak isteyen Başkan Ali Koç, Türkiye'ye çok sıcak bakmasa bile ücret konusundaki pürüzler aşılırsa Favre'nin "evet" demesini bekliyor. Ancak 63 yaşındaki İsviçreli görevi kabul etse de Fenerbahçe meşakkatli günler yaşayacak.



Keza teknik direktörlük koltuğuna başka bir isim otursa da durum değişmeyecek. Hoca gideceklere karar verdikten sonra, yönetim bu oyuncuları elden çıkarmak için mesai harcayacak. Kongre sürecine denk gelecek bu süreçte bir de transfer operasyonu yapılacak.



Aynı anda hazırlık aşaması da planlanacak ki, zaman aleyhte işliyor.



